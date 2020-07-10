У "Слузі народу" 9 липня запевнили, що не проти участі головного санепідемлікаря та заступника глави МОЗ Віктора Ляшка у виборах мера Києва. Там кажуть, що відкриті до такої ініціативи.

Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив голова партії, перший заступник керівника фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

До теми У кожного можуть бути мерські і президентські амбіції – Ляшко про участь у виборах

Як в "Слузі народу" ставляться до кандидатури Ляшка

За словами Корнієнка, наразі планується, що в праймеріз (передвиборах, на яких обирається один кандидат від партії) візьмуть участь четверо кандидатів від "Слуги народу":

Микола Тищенко,

Олександр Дубінський,

Олександр Качура,

Ірина Верещук.

Якщо Віктор захоче взяти участь – чому ні. Ми ж не будемо обмежувати,

– сказав Корнієнко.

Він також додав, що участь у праймеріз можуть брати й інші охочі.

Кого на виборах мера Києва підтримуватиме Зеленський

Під час пресконференції президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, за кого голосуватиме на виборах мера столиці, сказав: "Буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу"".

При цьому глава держави зазначив, що в праймеріз братимуть участь не лише представники "Слуги народу", а й "незалежні люди". "Хто буде кращим, того я і підтримаю", – пообіцяв президент.

Як на ці заяви реагує сам Віктор Ляшко

Сам Віктор Ляшко свої мерські перспективи коментує обережно. В нещодавньому інтерв'ю 24 каналу він розповів, що багато хто в Офісі Президента пропонував йому взяти участь у виборах мера столиці.

На запитання чи є в нього все ж мерські амбіції, Ляшко конкретно не відповів і уникав цього питання.

Дивіться відео інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі:

Віктор Ляшко та вибори мера Києва: що відомо