Чи піде Віктор Ляшко на вибори мера Києва від "Слуги народу": Корнієнко каже, що не проти
У "Слузі народу" 9 липня запевнили, що не проти участі головного санепідемлікаря та заступника глави МОЗ Віктора Ляшка у виборах мера Києва. Там кажуть, що відкриті до такої ініціативи.
Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив голова партії, перший заступник керівника фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко.
До теми У кожного можуть бути мерські і президентські амбіції – Ляшко про участь у виборах
Як в "Слузі народу" ставляться до кандидатури Ляшка
За словами Корнієнка, наразі планується, що в праймеріз (передвиборах, на яких обирається один кандидат від партії) візьмуть участь четверо кандидатів від "Слуги народу":
- Микола Тищенко,
- Олександр Дубінський,
- Олександр Качура,
- Ірина Верещук.
Якщо Віктор захоче взяти участь – чому ні. Ми ж не будемо обмежувати,
– сказав Корнієнко.
Він також додав, що участь у праймеріз можуть брати й інші охочі.
Кого на виборах мера Києва підтримуватиме Зеленський
- Під час пресконференції президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, за кого голосуватиме на виборах мера столиці, сказав: "Буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу"".
- При цьому глава держави зазначив, що в праймеріз братимуть участь не лише представники "Слуги народу", а й "незалежні люди". "Хто буде кращим, того я і підтримаю", – пообіцяв президент.
Як на ці заяви реагує сам Віктор Ляшко
Сам Віктор Ляшко свої мерські перспективи коментує обережно. В нещодавньому інтерв'ю 24 каналу він розповів, що багато хто в Офісі Президента пропонував йому взяти участь у виборах мера столиці.
На запитання чи є в нього все ж мерські амбіції, Ляшко конкретно не відповів і уникав цього питання.
Дивіться відео інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі:
Віктор Ляшко та вибори мера Києва: що відомо
- В ЗМІ давно поширювали чутки про те, що Віктора Ляшка можуть висунути кандидатом в мери Києва. Однак зробити це може лише політична партія. Тож найчастіше називалася партія "Слуга народу", яка може зробити саме Ляшка своїм кандидатом на місцевих виборах в Києві.
- Однак конкретної відповіді на те, чи погодиться він брати участь у виборах мера столиці він наразі так і не дав.
- Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад. У тому числі і міського голову Києва.