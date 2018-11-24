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      Підготовка до виборів-2019: що робить Яценюк, аби зберегти крісло у владі

      237 Читать новость на русском
      Як Яценюк ретельно готується до виборів президента 2019
      Як Яценюк ретельно готується до виборів президента 2019

      Нині Арсеній Яценюк та його соратники намагаються вберегти свої теплі крісла при владі. Розуміючи, що "Народний фронт" має нульові шанси пройти до наступного парламенту, вони вирішили балотуватися по окремо через мажоритарні округи. До прикладу, Сергій Пашинський окучує округ в Житомирській області, а Максим Бурбак – у Чернівецькій.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      Нардеп пригадав одіозну справу Миколи Мартиненка. Найближчому соратнику Арсенія Яценюка інкримінуються привласнення державних коштів на корупційних схемах з постачання обладнання для атомних електростанцій із Чехії та уранового концентрату з Казахстану.

      "На лаві підсудних опинилося усе організоване злочинне угрупування. До якого, окрім Мартиненка, також увійшов і наближений до нього "смотрящий" на прізвище Руслан Журило. Він контролював державні потоки на державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яке за наслідками Революції гідності віддали на розграбунок "Народному фронту", – зазначив автор.

      І тепер, як випливає з документів розслідування НАБУ, частина грошей, які виводилися з державного підприємства, витрачалися на міжнародних лобістів для піару Арсенія Яценюка. В матеріалах справи Мартиненка є докази, що Журило, здійснив щонайменше два перекази на 100 та 200 тисяч доларів американській лобістській компанії Apco Worldwide, 
      – заявив Лещенко.

      Він додав, що ця фірма була найнята для створення позитивного іміджу екс-прем'єра Арсенія Яценюка та просування його в Америці.

      Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 24 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Сергій Лещенко Арсеній Яценюк Народний фронт Новини США Микола Мартиненко
      Джерело: 24 канал
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