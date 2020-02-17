Підготовка "Нафтогазу" до приватизації: Коболєв проконсультувався з інвесторами та банками

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв провів консультації щодо підготовки компанії до часткової приватизації. З потенційними інвесторами та інвестиційними банками у "Нафтогазі" говорили про перспективи виходу компанії на міжнародні фондові ринки (IPO).

Про результати консультацій повідомив у фейсбуці голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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Минулого тижня провів низку консультацій з інвестиційними банками та потенційними інвесторами щодо перспектив виводу групи "Нафтогаз" на IPO. Отримав дуже позитивний відгук,

– написав Коболєв.

За його словами, успіх цього процесу залежатиме від здатності "Нафтогазу" продемонструвати клієнтоорієнтованість. Зокрема, створення цінності для кінцевого споживача через зручність (діджиталізація) та управління обсягом споживання (енергоефективність).

Коболєв додав, що ринок позитивно сприймає команду "Нафтогазу" за дотримання обіцянок та цінностей.

Важливо! Раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати великих премій та зарплат. Зокрема, премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених "Газпромом" 2,9 мільярда доларів. На думку Коболєва, через приватизацію компанії держава покращить корпоративне управління й отримає ще більше прибутків.

Що означає вихід компанії на IPO? Первинне публічне розміщення акцій компанії (емісія). Це означає, що компанія вперше випускає свої акції на ринок, аби їх могли купити інвестори, які жодним чином з нею не пов'язані.