Підготовлений – захищений: курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України поширило посилання на базові курси з домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб. Це важливо, адже знання основ дозволить врятувати життя.
З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:
- в яких зонах безпечно надавати допомогу;
- як правильно виявити та зупинити критичну кровотечу;
- особливості накладання турнікету, тиснучих пов’язок, здійснення тампонади;
- як забезпечити прохідність дихальних шляхів;
- що робити при травмах ока.
ВАжливо знати: Аптечка першої необхідності: що взяти з собою у сховище
Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна переглянути за посиланням. Відео щодо порятунку людини під час критичних кровотеч за цим посиланням.
Пам’ятайте, підготовлений – значить захищений! Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати життя, – йдеться у повідомленні МОЗ.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!