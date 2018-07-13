Підгрушна пропустить тренувальний збір через травму плеча

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна не відправилася з командою на третій тренувальний збір в фінський Вуокатті. Спортсменка має проблеми з плечем і приєднається до подруг по команді після пройденої реабілітації.

Про це розповів президент Федерації біатлону Володимир Бринзак під час презентації форми збірної України до нового сезону.

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"У дівчат зараз все нормально, за винятком Підгрушної, у якої виникли деякі проблеми з плечем, та Іри Варвинець, яка знаходиться на індивідуальній підготовці через проблеми з колінами. Всі інші живі, здорові. Олена Підгрушна на збір до Фінляндії не полетіла, вона зараз буде проходити реабілітацію з плечем і повинна приєднатися до команди через 4-5 днів", - сказав Бринзак порталу Xsport.

Нагадаємо, жіноча збірна України вирушила у фінський Вуокатті 12 липня. На зборі спортсменки будуть робити акцент на лижній підготовці в спеціальному тунелі.