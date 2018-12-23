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      Підгрушна знайшла винних у своїх невдачах на гонках у Нове-Мєсто

      68 Читать новость на русском
      Олена Підгрушна
      Олена Підгрушна / Спорт-Экспресс

      Українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.

      Олена прокоментувала свій виступ в персьюті й мас-старті на третьому етапі Кубка світу в чеському місті Нове-Мєсто, де, за її словами, лижі не відповідали потрібному рівню.

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      "Сьогодні була важка траса – брудний сніг, каша. Ще й важкий підхід, з підйому. Намагаєшся триматися за лідерами, а виходить, що підходиш до рубежу на підвищеному пульсі. Тренувальний процес на 10 ударів нижче", – заявила Підгрушна, передає Biathlon.com.ua.

      "Вчора (в персьюті, – Ред.) була помилка з лижами. На відкатці вони були кращі, але потім виявилося, що їх вистачило тільки на півтора кілометра, а далі вони просто стали колом. А коли лижі не їдуть, починаєш працювати у два рази більше, пульс підвищується, дихання збивається. Але я просто не повірила своїм очам, коли побачила, що у мене 4 промахи", – додала Олена.

      Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко розкритикував членів команди, які відповідають за підготовку лиж до гонок.

      Теги: Спорт Олена Підгрушна Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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