Підгрушна знайшла винних у своїх невдачах на гонках у Нове-Мєсто

Українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.

Олена прокоментувала свій виступ в персьюті й мас-старті на третьому етапі Кубка світу в чеському місті Нове-Мєсто, де, за її словами, лижі не відповідали потрібному рівню.

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"Сьогодні була важка траса – брудний сніг, каша. Ще й важкий підхід, з підйому. Намагаєшся триматися за лідерами, а виходить, що підходиш до рубежу на підвищеному пульсі. Тренувальний процес на 10 ударів нижче", – заявила Підгрушна, передає Biathlon.com.ua.

"Вчора (в персьюті, – Ред.) була помилка з лижами. На відкатці вони були кращі, але потім виявилося, що їх вистачило тільки на півтора кілометра, а далі вони просто стали колом. А коли лижі не їдуть, починаєш працювати у два рази більше, пульс підвищується, дихання збивається. Але я просто не повірила своїм очам, коли побачила, що у мене 4 промахи", – додала Олена.

Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко розкритикував членів команди, які відповідають за підготовку лиж до гонок.