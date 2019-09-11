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      Підіграємо Росії: Фесенко висловився про збільшення рентних платежів для видобувних компаній

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      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / kontrakty.ua

      У питанні про збільшення у 10 разів у порівнянні з Росією рентних платежів для видобувних компаній існує політична, соціальна й економічна небезпека.

      Особливо за рахунок того, що наші металурги стають менш конкурентоздатними. Про це розповів директор інституту прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю для 24 каналу.

      За його словами, в Україні 60% ВВП формується за рахунок експорту, тому збільшення рентних платежів у порівнянні з Росією, як з військово-політичним противником, у 10 разів, зробить наших металургів менш конкурентоспроможними.

      Ми самі фактично підіграємо росіянам. Це ненормально. Які б не були внутрішні конкурентні змагання між різними олігархами, треба піклуватися про національні інтереси,
      – зазначив він.

      До того ж, за словами Фесенка, зростання рентних платежів може призвести до скорочення металургійних підприємств та робочої сили на них.

      "Це підприємства в зоні конфлікту: Маріуполь, Краматорськ. Регіони поруч з зоною конфлікту: Дніпро, Запоріжжя. І навіть рідне місто нашого Президента – Кривий Ріг, що може не сподобатися, між іншим, новому Президенту, і про це теж треба пам’ятати. Але з точки зору саме національної безпеки, це серйозний ризик", – зазначив Фесенко.

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      Теги: Бізнес ВВП Металургія
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