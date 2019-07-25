Підкинув на 4 метри: у США агресивний бізон напав дівчинку з Одеси – відео

У Єллоустонському національному парку США агресивний бізон напав на 9-річну дівчинку з Одеси і підкинув її на 3-4 метри у повітря. На щастя, дитина залишилась жива, але отримала поранення.

Відео моторошного інциденту опублікували в соціальних мережах. На ньому видно, як бізон пасеться на траві, а тоді раптово починає бігти на відвідувачів парку. Дорослі почали втікати, але тварина все ж наздогнала маленьку дівчинку і підкинула її в повітря на кілька метрів.

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Відвідувачі парку, які бачили напад на одеситку розповідають, що дівчинка "народилася в сорочці", тому що не отримала серйозних травм.

"Всі кричали та бігали, малі діти плакали. Це було страшне видовище", – розповіла жінка, яка зняла страхітливе відео.

Things escalated quickly when a bison spotted this 9-year-old girl at Yellowstone National Park. Luckily, she's OK! (Her parents are the ones running away in the background, according to the witness who shot this video.) https://t.co/xfieCv5iHj pic.twitter.com/Pei98hR6Rf — Nicole Emmett (@Nicole_Emmett) July 24, 2019

Дівчинці одразу ж надали допомогу медики національного парку, а потім її відвезли в лікарню. Лікарі оглянули її та відпустили.

Чому бізон проявив таку раптову агресію, наразі невідомо. Очевидці розповідають, що за 20 хвилин до нападу тварину оточило майже 50 відвідувачів, які стояли набагато ближче рекомендованої відстані.

Керівництво Єллоустонського парку заявило, що причиною інциденту стала саме близька відстань від групи до бізона. Вони наголошують, що відвідувачі мають залишатися на дистанції щонайменше 23 метри від тварини.