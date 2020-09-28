У свіжому випуску "Ти дивись" за 28 вересня – у Херсоні один з місцевих політиків вирішив, що задобрювати громадян безкоштовною гречкою – це вже не модно, і вирішив роздавати людям кавуни. Двоє хлопців у Харкові напилися і влаштували бійку з правоохоронцями. Одному – розбили голову. Тепер їм "світить" до 5 років тюрми.

Також у випуску "Ти дивись" на 24 каналі: В Одесі представники партії "Довіряй ділам" роздавали антикоронавірусні пакети пенсіонерам. У Харкові поліцейські вирішили зробити рейд по громадському транспорті. Вони виганяли "зайвих" пасажирів із маршруток. На Київщині у селі Зазим'я стався конфлікт між учнем 6-го класу і директором школи, через те, що хлопець відмовився у школі вдягати маску. Директор викликав собі на підмогу поліцейських, і в їхній присутності погрожував неслухняному учню.