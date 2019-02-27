Підкуп виборців й оплата технологів з РФ: ДБР викликало на допит нардепа Дубіля

Народного депутата від партії "Батьківщина" Валерія Дубіля викликали до Державного бюро розслідування у четвер, 28 лютого. Його підозрюють в координуванні та фінансуванні "виборчої піраміди".

Дубіля підозрюють у підкупі виборців та організації роботи технологів, зокрема з Росії, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу у Києві.

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"Державне бюро розслідувань на завтра викликає на допит народного депутата Дубіля. Він, звичайно ж, не позбавлений депутатської недоторканності і може прийти на допит лише за власним бажанням", – сказав генпрокурор.

Генпрокуратура має претензії до Дубіля через спроби підкупити виборців.

Саме Дубіль за наявними у нас доказам, зокрема аудіо, записаним у законний спосіб СБУ, координував і організовував оплату технологів, зокрема з РФ. Вони організовували "сітку" для виборів, що фінансувалася не з виборчого фонду. Суми фінансування, які були заплановані вражають. Йдеться про сотні і сотні мільйонів,

– додав Луценко.

Окрім того, Генеральна прокуратура України наразі не має ніяких кримінальних проваджень проти жодного кандидата в президенти України.

21 лютого заступник глави Служби безпеки України Віктор Кононенко повідомив, що один із народних депутатів України є організатором і керівником так званої "виборчої піраміди" з підкупу виборців, що діяла в різних регіонах України.

Як мала працювати "виборча піраміда" Дубіля? 21 лютого СБУ викрила, що один з народних депутатів України за корупційною схемою організував так звану "виборчу піраміду" від Росії. Вона охоплювала всю територію країни. Організація складалася з керівника, трьох координаторів та їхніх помічників у регіонах, серед яких і громадяни РФ. Вони мали простежити, щоб певний кандидат у Президенти набрав необхідну кількість голосів. Для реалізації схеми піраміди використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Гроші на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії.