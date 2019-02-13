Підкуп виборців: як кілька мільйонів агітаторів гарантовано допоможуть вийти до другого туру

Про схеми масштабної скупки голосів на користь чинного президента та інших кандидатів на крісло гаранта та як компромат і фейки впливають на рейтинги політиків – у програмі "Що це було" розповів політичний консультант Сергій Гайдай.

Про підкуп виборців

– Підкуп виборців – це злочин. Проте за законом України можна проводити політичну агітацію за або проти конкретного кандидата на волонтерських засадах та без отримання грошових винагород. Не можна натомість підкупати людину, коли вона визначається зі своїм вибором. Утім, наразі існують мобільні агітаційні групи, особливо популярні у сільській місцевості, робота яких полягає в роздаванні газет, спілкуванні з виборцями та безпосередній агітації за конкретного кандидата.

Про вплив Європи на Україну, вибори, а також про виступи політиків на проросійських каналах – дивіться у попередній програмі "Що це було"

– Це американські технології, і вони набувають усе більшої популярності в Україні. Але головною умовою роботи в таких агітаційних групах – щоб усе було в рамках закону – повинна бути безоплатність роботи. Натомість народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Березенко пропонує наймати людей в такі групи та платити їм зарплату. Але й це ще не все. В системі, яку запропонував Березенко, людина-агітатор має запросити ще інших агітаторів. А це вже нагадує якусь піраміду.

Задум піраміди такий: взяти на роботу 6 мільйонів агітаторів, заплатити їм 6 мільярдів гривень (таку цифру часто називають). Натомість отримати від агітаторів їхні особисті голоси. Саме ці 6 мільйонів голосів і виводять Порошенка до другого туру.



Саме Сергій Березенко пропонує наймати агітаторів та платити їм зарплату, – Гайдай

Як фейки зрізають рейтинги кандидатів

– Дуже сильно підірвала рейтинги Президента України Петра Порошенка історія з Мальдівами, куди він поїхав відпочивати. Поїхав попри те, що в Україні тривала війна. Законом заборонено кидати державу під час війни, особливо головнокомандувачу. Однак найбільше українців обурило те, що президент робив це інкогніто і неофіційно. Після відльоту Порошенка на Мальдівах відбувся державний переворот і навіть закривали аеропорти. То що було б, якби український президент тоді не зміг виїхати? Як би він доводив, що його там не було?



Порошенку пощастило, що він вилетів до початку перевороту на Мальдівах, – Гайдай

– Також на рейтинги впливає технологія фейків. Навколо кандидатів є чимало фейків, які перекривають їх політичну кар'єру. Наприклад, у 2005 році Петра Порошенка "підкосили" тим, що звинуватили у корупції. Так само ще одного кандидата в президенти Дмитра Гнапа звинувачують в крадіжці, якої не було. Фейки продовжують використовувати, бо вони сильно впливають на думку людей.

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Більше – дивіться у програмі.