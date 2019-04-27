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      Підлітка вбило струмом під час розваг на даху потяга

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      Підлітка вбило струмом під час розваг на даху потяга
      Підлітка вбило струмом під час розваг на даху потяга / inlviv.in.ua

      На Харківщині 17-річний юнак зі своїм другом задля розваги вилізли на дах потяга, де їх вдарило струмом. Один з хлопців загинув на місці, інший отримав 70% опіків тіла.

      Як повідомили у поліції, хлопці, ймовірно розважаючись, залізли на вагон товарного потяга та в результаті нещасного випадку доторкнулися до електромережі. 

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      Варто зазначити, що це вже другий випадок за тиждень. На Житомирщині 8-річний хлопець хотів зробити селфі на даху потяга, проте це коштувало йому життя. Через тіло юнака пройшов розряд потужністю 27 тисяч вольтів. У нього були опіки майже 100% тіла. І згодом помер у лікарні. 

      Перша допомога при ударі струмом

      1. Відтягніть людину від джерела струму. При цьому дотримуйтесь правил електробезпеки.

      2. Якщо людина при свідомості запитайте про її стан. Можна натиснути з силою на плечові м'язи (больовий подразник).

      3. Якщо людина є непритомною, то варто перевірити дихання протягом 10 секунд.

      Що робити, якщо людину вдарило струмом – читайте покрокову інструкцію тут.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні
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