Підлітка, який викинув кішку з 9 поверху, притягнули до відповідальності через рік

Діти у 15 та 16 років, які викинули кішку з 9 поверху будинку у січні 2019, згідно із законом відповідати не могли. Відповідали їхні батьки – за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Однак дітей-правопорушників можна притягнути до відповідальності, коли вони досягнуть відповідного віку.

Двоє підлітків 15 та 16 років у січні 2019 року на вулиці Лінкольна у Львові викинули з 9 поверху кішку, зняли це на відео й виклали в інтернет. Про це нагадали у відділі комунікації поліції Львівської області.

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Кримінальне провадження закрили 20 грудня 2019 року, за його підсумками:

Коли одному з правопорушників виповнилося 17 років, його притягнули до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (мовиться про штраф від 3400 до 5100 гривень – на жаль, точну суму штрафу поліція не повідомила).

Батьків обох підлітків притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей (точну суму штрафу не повідомили, мовиться про 850 – 1700 гривень).

Коротко про скандальне відео з кішкою, яку скинули з 9 поверху:

17 січня двоє львівських підлітків 15 та 16 років викинули з вікна 9 поверху кішку.

Весь процес вони зняля на відео, яке опублікували в інстаграмі.

На відео хлопці сміються і жартують, поки тварина летить вниз і б'ється об підвіконники.

Завдяки активності користувачів соцмереж, підлітків швидко ідентифікували.

Наступного дня побили вікна у квартирі одного із підлітків та розмалювали стіни його будинку.

18 січня львівська зоозахисниця Андріана Байло написала заяву у поліцію.

Цікаво, що 19 січня 2019 року поліція повідомляла, що розпочала кримінальне провадження за виготовлення та розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.



Максимальне покарання за такий злочин – до трьох років обмеження волі. Однак згодом справу перекваліфікували.

З кішкою, до слова, все добре: її взяла жити до себе львівська журналістка.