Підліткам, які побили чоловіка у Києві, загрожує до 5 років тюрми

У Києві, поблизу станції метро "Палац Спорту", група підлітків жорстоко побила чоловіка. Свідком події була жінка, яка намагалась захистити чоловіка, за що теж отримала стусанів і словесні погрози. Поліція затримала підлітків до з'ясування всіх обставин справи.

Яке покарання очікує на нападників – дізнавався 24 канал.

Останнім часом все частіше доводить чути про агресивних підлітків, які нападають на людей задля розваги. Вчорашній випадок вражає своєю жорстокістю. Вчора ввечері група молодих людей побила ногами чоловіка у центрі Києва.

Приблизно о 20 годині вечора ці нелюди компанією з 10-15 чоловік на моїх очах побігли за чоловіком, і збивши його з ніг, почали по-звірячому бити ногами по печінці, голові. Я почала просити, щоб зупинились, на що дівчата кинулись й почали намагатись бити мене. Я викликала поліцію. Вони втекли, але на станції метро ми знов зустрілись і завдяки чоловікові затримали кількох. Поведінка цих нелюдей має бути покарана. Пишу, щоб вони не уникнули покарання,

– наголошує на своїй сторінці в соціальній мережі свідок події Ілона Силенко.

Після цього інциденту свідок звернулась в поліцію та написала заяву. Також вона виклала відео події у себе на сторінці в соціальній мережі й закликала уважно роздивитись підлітків аби ідентифікувати їх. Натомість підлітки спочатку вихвалялись своїм вчинком у соціальних мережах, а потім почали видаляти чи закривати свої екаунти.



Зазвичай підлітки проявляють агресію лише в компанії "однодумців"

Слідчі київської поліції такі дії кваліфікують як хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого чоловіка: офіційних заяв щодо побиття від нього не надходило.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження з місця події для встановлення всіх учасників та причин інциденту. Про це заявила 24 Каналу представник відділу комунікації столичної поліції Оксана Тищенко.

Поліцейські закликали українців допомогти знайти учасників нападу.

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Якщо вину нападників буде доведено, то на них чекає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на шість місяців чи обмеження волі до п'яти років. Але ті самі дії, вчинені групою осіб – караються обмеженням волі на строк до п'яти років.