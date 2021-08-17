На Харківщині підлітки з газовим балончиком напали на чоловіка

У Первомайському на Харківщині 14 серпня 3 підлітки напали на чоловіка з газовим балончиком. Вони викрали в нього сумку з грошима та іншими речами.

Проте правоохоронці затримали зловмисників. Вони виявилися місцевими мешканцями, яким 12, 15 і 16 років.

Інша подія Не змогли помиритись: в Одесі чоловік бризнув газовим балончиком в обличчя водія маршрутки

Майже нічого не викрали

Хлопці забризкали 49-річного потерпілого сльозогінним газом і забрали його сумку. Там були гроші та мобільний телефон. Коли слідчі знайшли підозрюваних, вони у всьому зізналися.

Правоохоронці вилучили балончик із газом, а також викрадені сумку, телефон і гроші. На фото, яке оприлюднили, 350 гривень і 2 долари. Ймовірно, це й були всі "плоди" грабежу.



Гроші, які вилучили в дітей / Фото Нацполіції

Дитина з кримінальним минулим

14 серпня оголосили підозру найстаршому з цих хлопців. Як з'ясувалося, він раніше вже порушував закон у квітні та травні. Тому підлітка будуть судити в Первомайському суді за 2 провадженнями.

Яке покарання їм загрожує

Наразі вирішується питання притягнення до відповідальності й 15-річного хлопця, який може бути причетним до злочину. А ось 3 зловмиснику пощастило – він ще не досяг віку кримінальної відповідальності.

Цей інцидент розслідують за статтею про розбій. Якщо вину 2 старших юнаків доведуть, їм загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.



Місце, де пограбували жителя Харківщини / Фото Нацполіції

Схожа подія в Києві

У Голосіївському районі столиці 1 серпня група малолітніх заради розваги напала на перехожого. Вони не лише бризкали в нього газовим балончиком, а й били ногами.

Очевидці інциденту розповіли, що ніяких конфліктів у потерпілого з підлітками не було. Він просто йшов по дворі, а діти почали бризкати сльозогінним газом.