Двоє підлітків в Одесі пограбували перехожого: вкрали ланцюжок та браслет

Двоє юнаків віком 15 років перестріли чоловіка на безлюдній вулиці в Київському районі Одеси. Підлітки напали на перехожого пізно ввечері 28 квітня та пограбували його.

У поліції повідомили про те, що малолітніх злочинців затримали вже за кілька годин після скоєння злочину. Виявили по гарячих слідах – коли хлопці намагались продати вкрадені коштовності.

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Двоє юнаків вистежили та побили 37-річного одесита.

Вони зірвали з шиї ланцюжок та браслет з руки, після чого втекли.

За кілька годин вони намагалася продати викрадені прикраси – їх затримали.

Правоохоронці з’ясували, що один з неповнолітніх вже притягався до відповідальності за аналогічний злочин.

Зараз обом підліткам повідомили про підозру у скоєні злочину.

Відповідно до кримінального кодексу, їм може загрожувати від 4 до 6 років позбавлення волі.

Покарання за свої дії юнаки понесуть самостійно та повною мірою, оскільки в Україні кримінальна відповідальність настає з 14 років.