Двоє підлітків в Одесі пограбували перехожого: вкрали ланцюжок та браслет

Двоє юнаків віком 15 років перестріли чоловіка на безлюдній вулиці в Київському районі Одеси. Підлітки напали на перехожого пізно ввечері 28 квітня та пограбували його.
Джерело:Національна поліція
У поліції повідомили про те, що малолітніх злочинців затримали вже за кілька годин після скоєння злочину. Виявили по гарячих слідах – коли хлопці намагались продати вкрадені коштовності.
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Що відомо про грабіж в Одесі
- Двоє юнаків вистежили та побили 37-річного одесита.
- Вони зірвали з шиї ланцюжок та браслет з руки, після чого втекли.
- За кілька годин вони намагалася продати викрадені прикраси – їх затримали.
- Правоохоронці з’ясували, що один з неповнолітніх вже притягався до відповідальності за аналогічний злочин.
- Зараз обом підліткам повідомили про підозру у скоєні злочину.
- Відповідно до кримінального кодексу, їм може загрожувати від 4 до 6 років позбавлення волі.