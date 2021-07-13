Підлітки знімали жорстку бійку дівчат у Харкові: відео 18+

У Харкові двоє дівчат-підлітків побилися посеред вулиці. Їхні товариші в цей момент стояли довкола, а дехто навіть знімав це "дійство".

Відео бійки поширили в мережі 12 липня. Перед цим його опублікував у інстаграмі акаунт Povazhka, який наразі вже повністю пустий.

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Наостанок ще потягнула

Чому побилися дівчата – не відомо. На записі одна з них сидить біля іншої та б’є кулаками по голові. Її опонентка в цей момент лише намагається закритись.

Потім довкола почали кричати, що вже досить. Тоді дівчину в рожевому почали підіймати. Однак вона була неготовою завершувати конфлікт. Тому потягнула суперницю за волосся.

У відео бійки присутнє насильство. Тому ми не рекомендуємо переглядати його дітям і вразливим (18+).

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Журналісти 24 каналу намагаються отримати підтвердження або спростування цієї інформації в поліції Харківщини. Там пообіцяли невдовзі дізнатись, чи фіксували правоохоронці районних відділень таке правопорушення.