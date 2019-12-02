06:05
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Неповнолітні посеред дня обстріляли багатоповерхівку у Львові

      164 Читать новость на русском
      У Львові підлітки стріляли по вікнах багатоповерхівки: ніхто не постраждав / Колаж 24 каналу

      У Львові двоє підлітків, імовірно, задля розваги стріляли по вікнах багатоповерхівки. Будинок розташовується на вулиці Володимира Великого. Цікаво, стріляли зловмисники з сусідньої вулиці Княгині Ольги.

      Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції Львова, обстріл багатоповерхового будинку стався посеред дня – близько 15:00 30 листопада.

      До речі! У Києві агресивні молодики рознесли піцерію: фото

      Про інцидент правоохоронців повідомили мешканці вулиці Володимира Великого, які заявили, що хтось стріляє по вікнах їхнього будинку.

      Інспектори, що прибули на місце події, встановили, що відкривали вогонь з недобудованої споруди, розташованої навпроти. Зауважимо, що вона розташовується на сусідній вулиці Княгині Ольги.

      Під час огляду цієї недобудованої будівлі правоохоронці там виявили двох неповнолітніх хлопців: одному – 14-ть, а другому – 15 років. На запитання, що вони там роблять, підлітки відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був з собою предмет, схожий на пістолет, і також газовий балончик "Терен 4".

      На місце події викликали маму хлопця, слідчих і експерта.

      До слова, нещодавно в Росії чоловік влаштував стрілянину з автомата прямісінько з вікна багатоквартирного будинку. Перед цим він посварився з дружиною.

      Стріляли в депутата Соболєва та вбили його сина: Ірина Білик – хрещена загиблої дитини
      1 грудня
      14887
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Львова Кримінальні новини Стрілянина Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:10 Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві
      Андрій Шляхтін 17135
      1 грудня , 22:20 Головні новини 1 грудня: вбивство сина депутата Соболєва у Києві, втрати на Донбасі
      Северин Трач 2576
      1 грудня , 22:01 Макрон перейшов на темну сторону, слабкі позиції Путіна та загадковість Зеленського: блоги тижня
      Блоги тижня 1308
      1 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця, бомонд у гостях в Гордона і пікап Маска
      Северин Трач 2179
      1 грудня , 19:30 За що штрафують водіїв у Києві та скандальна історія в родині священника – відео тижня
      Марія Лелека 881
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук