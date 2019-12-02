Неповнолітні посеред дня обстріляли багатоповерхівку у Львові

У Львові двоє підлітків, імовірно, задля розваги стріляли по вікнах багатоповерхівки. Будинок розташовується на вулиці Володимира Великого. Цікаво, стріляли зловмисники з сусідньої вулиці Княгині Ольги.

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції Львова, обстріл багатоповерхового будинку стався посеред дня – близько 15:00 30 листопада.

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Про інцидент правоохоронців повідомили мешканці вулиці Володимира Великого, які заявили, що хтось стріляє по вікнах їхнього будинку.

Інспектори, що прибули на місце події, встановили, що відкривали вогонь з недобудованої споруди, розташованої навпроти. Зауважимо, що вона розташовується на сусідній вулиці Княгині Ольги.

Під час огляду цієї недобудованої будівлі правоохоронці там виявили двох неповнолітніх хлопців: одному – 14-ть, а другому – 15 років. На запитання, що вони там роблять, підлітки відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був з собою предмет, схожий на пістолет, і також газовий балончик "Терен 4".

На місце події викликали маму хлопця, слідчих і експерта.

До слова, нещодавно в Росії чоловік влаштував стрілянину з автомата прямісінько з вікна багатоквартирного будинку. Перед цим він посварився з дружиною.