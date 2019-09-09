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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Підлітки викинули однолітка з вікна недобудови у Кам'янському: що відомо

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      Недитячий злочин під Дніпром
      Недитячий злочин під Дніпром / Ілюстративне фото (pixabay)

      Із вікна недобудованого дитячого садка у місті Кам'янське 15-річні підлітки викинули свого однолітка. Інцидент трапився 7 вересня, його побачили мешканці сусіднього будинку та повідомили до поліції.

      Поліція Кам'янського підтвердила: 7 вересня приблизно о 18:30 на території недобудови між 15-річними підлітками виник конфлікт. Один із хлопців зазнав травм.

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      За фактом травмування підлітка в Дніпровському районі Кам'янського поліція розпочала кримінальне провадження (мовиться про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

      Однак про причини конфлікту та обставини отримання підлітком травм у поліції коментувати відмовилися, посилаючись на таємницю слідства.


      Садок, про який мовиться / Фото спільноти "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

      Користувач фейсбуку з іменем "Владислава Запорожець" у групі "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)" написала: "Із вікна другого поверху недобудованого садка викинули підлітки свого однолітка. Викликали швидку, поліцію. Дитина дивом жива".


      Скріншот повідомлення свідка інциденту з групи "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

      Інші члени спільноти у коментарях зауважили, що в зазначеній недобудові "кубло наркоманів та алкашів".

      Булінг
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      Теги: Новини України Кам'янське Новини Дніпра Діти і неповнолітні Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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