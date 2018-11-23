Підлітки викрали літак у США: чим завершилась їхня витівка

У американському штаті Юта двоє підлітків викрали спортивний літак та успішно пролетіли на ньому 20 кілометрів. Після посадки хлопців одразу затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Deseret News.

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Відомо, що підлітки, які поцупили літак, проживають у притулку. На декілька днів вони приїхали в гості до друзів в район Дженсен.

22 листопада 14-річний та 15-річний хлопчаки на викраденому тракторі приїхали до злітної смуги, де сіли в літак і самостійно піднялися на ньому в небо.

Свідки інциденту повідомили, що літак летів дуже низько уздовж магістралі.

Підлітки планували полетіти до свого притулку, проте вже у повітрі змінили своє рішення. Так, хлопці пролетіли 20 кілометрів та приземлилися у регіональному аеропорті міста Вернал, де їх і затримали правоохоронці.

Наразі обидва хлопці перебувають у виховній колонії Спліт Маунтейн. Поліція веде досудове розслідування за кількома звинуваченнями.