15:28
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Підлітки викрали літак у США: чим завершилась їхня витівка

      65 Читать новость на русском
      Хлопчаки літали на викраденому спортивному літаку
      Хлопчаки літали на викраденому спортивному літаку / deseretnews

      У американському штаті Юта двоє підлітків викрали спортивний літак та успішно пролетіли на ньому 20 кілометрів. Після посадки хлопців одразу затримали правоохоронці.

      Про це повідомляє Deseret News.

      Читайте також: В Італії оштрафували 5-річну дитину за перевищення швидкості на самокаті

      Відомо, що підлітки, які поцупили літак, проживають у притулку. На декілька днів вони приїхали в гості до друзів в район Дженсен.

      22 листопада 14-річний та 15-річний хлопчаки на викраденому тракторі приїхали до злітної смуги, де сіли в літак і самостійно піднялися на ньому в небо.

      Свідки інциденту повідомили, що літак летів дуже низько уздовж магістралі.

      Підлітки планували полетіти до свого притулку, проте вже у повітрі змінили своє рішення. Так, хлопці пролетіли 20 кілометрів та приземлилися у регіональному аеропорті міста Вернал, де їх і затримали правоохоронці.

      Наразі обидва хлопці перебувають у виховній колонії Спліт Маунтейн. Поліція веде досудове розслідування за кількома звинуваченнями.

      Теги: Діти і неповнолітні Курйозні новини авіація Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 1046
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      16967
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1748
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1125
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 1142
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Путін і чужі діти: російський президент знову поцілував хлопчика
       1 червня , 20:37
      Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: резонансі висновки ЦРУ
      17 листопада , 04:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук