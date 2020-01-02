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      Підлітки жорстоко побили безхатьків у Дніпрі

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      Підлітки жорстоко побили безхатьків у Дніпрі / gorod.dp.ua

      До перехожих звернувся бездомний і попросив викликати швидку допомогу. Він розповів, що його товаришу дуже погано, і йому здається, що той вмирає.

      Постраждалий чоловік лежав на парапеті і практично не рухався, повідомляє Gorod.dp.ua

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      Уночі його та його друга підлітки безпідставно побили арматурами. Перші кілька годин чоловік ні на що не скаржився, проте вже під ранок йому стало погано.

      На місце приїхали бригада швидкої допомоги і реанімобіль. Медики привели потерпілого чоловіка до тями, проте стан чоловіка як і раніше важкий.

      Підлітки побили бездомних у Дніпрі / Фото: gorod.dp.ua

      На вигляд йому 45 років. Постраждалого і його друга забрали в лікарню, оскільки той теж був сильно побитий. На обличчі в нього були гематоми і рани, а на тілі – багато ударів і садна.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Дніпра
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