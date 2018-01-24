Підлітки до перелому побили школяра у Кропивницькому
Біля кафе "Вогник" у Кропивницькому компанія невідомих осіб серйозно побили школяра. Його госпіталізували з переломом куприка.
Про це повідомив брат потерпілого Михайло, передає УНН.
"Це було серед білого дня. Невідомо, хто це був. Андрій йшов зі школи додому разом із друзями. Вони грали в сніжки, до них підійшли старші хлопці й почали кидатись снігом, потім – грубіянити. Штовхнули наймолодшого, Андрій почав заступатись, його почали бити ногами", – сказав Михайло.
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За його словами, нападники, ймовірно, з 5-6 класу. Андрія госпіталізували до лікарні з переломом куприка, у хлопця розбита губа і велика гематома на обличчі.
В головному управлінні Нацполіції у Кіровоградській області внесли інформацію про побиття за статтею Умисне легке тілесне ушкодження". Правоохоронці розшукують винуватців жорстокого побиття.
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