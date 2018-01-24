08:19
25 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія.
Вєсті Кремля
22:02, 24 січня
Вєсті. UA. Щастя головного грузина країни. Головний фінансовий
Вєсті.UA
21:05, 24 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Підлітки до перелому побили школяра у Кропивницькому

22:02, 24 січня 620 Читать новость на русском
Підлітки до перелому жорстоко побили школяра у Кропивницькому
Підлітки до перелому жорстоко побили школяра у Кропивницькому / Укрінформ

Біля кафе "Вогник" у Кропивницькому компанія невідомих осіб серйозно побили школяра. Його госпіталізували з переломом куприка.

Про це повідомив брат потерпілого Михайло, передає УНН.

"Це було серед білого дня. Невідомо, хто це був. Андрій йшов зі школи додому разом із друзями. Вони грали в сніжки, до них підійшли старші хлопці й почали кидатись снігом, потім – грубіянити. Штовхнули наймолодшого, Андрій почав заступатись, його почали бити ногами", – сказав Михайло.

Читайте також: Мати залишила немовля на морозі і втекла, бо стомилася від сімейних турбот

За його словами, нападники, ймовірно, з 5-6 класу. Андрія госпіталізували до лікарні з переломом куприка, у хлопця розбита губа і велика гематома на обличчі.

В головному управлінні Нацполіції у Кіровоградській області внесли інформацію про побиття за статтею Умисне легке тілесне ушкодження". Правоохоронці розшукують винуватців жорстокого побиття.

Теги: Новини України Поліція Діти Неповнолітні Кримінальні новини Кропивницький
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
24 січня, 22:01 Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців
Блог Медіа 1380
Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
24 січня, 21:00 Хто останній в черзі на війну: як у Путіна брешуть про наміри Пентагону
Наталія Лебідь 981
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
24 січня, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
6166
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
24 січня, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 494
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
24 січня, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 531
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Нардеп від БПП продав за 8,49 мільйона гривень елітну квартиру (Виправлено)
 15 листопада 2017 , 09:59
Юрист пояснив, коли запрацює оновлений Верховний суд України
 30 липня 2017 , 23:04
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Курс валют на 25 січня: євро зріс ще на понад чверть гривні
 сьогодні , 08:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук