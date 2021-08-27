Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Експертиза підтвердила, що 13-річний хлопець усвідомлював свої вчинки і їхні наслідки.

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Прокурори просять про продовження запобіжного заходу

Прокурори внесли клопотання про продовження підозрюваному запобіжного заходу на 30 днів. Судове засідання щодо цього запланували на 27 серпня.

Зазначимо, що ще 28 липня Вовчанський райсуд Харківської області обрав для Богдана Ф. запобіжний захід – тримання у приймальнику-розподільнику для дітей.

Суд відхилив апеляцію адвокатів

А 25 серпня суд відхилив скаргу адвокатів щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Захисники наполягали на начебто непричетності хлопця до злочину.

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