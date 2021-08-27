Підліток, якого підозрюють у вбивстві Мирослави Третяк, був при здоровому глузді, – експерти
Джерело:Інтерфакс-Україна
Готові результати психіатричної експертизи у справі про вбивство 6-річної Мирослави Третяк. Богдан Ф., якого підозрюють у злочині, був при здоровому глузді на той час. Прокуратура просить продовжити йому запобіжний захід.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Експертиза підтвердила, що 13-річний хлопець усвідомлював свої вчинки і їхні наслідки.
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Прокурори просять про продовження запобіжного заходу
Прокурори внесли клопотання про продовження підозрюваному запобіжного заходу на 30 днів. Судове засідання щодо цього запланували на 27 серпня.
Зазначимо, що ще 28 липня Вовчанський райсуд Харківської області обрав для Богдана Ф. запобіжний захід – тримання у приймальнику-розподільнику для дітей.
Суд відхилив апеляцію адвокатів
А 25 серпня суд відхилив скаргу адвокатів щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Захисники наполягали на начебто непричетності хлопця до злочину.
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Коротко про резонансне вбивство на Харківщині
- У Старому Салтові 28 липня зникла 6-річна Мирослава Третяк.
- Дівчинку знайшли мертвою у закинутій будівлі.
- Поліція затримала 13-річного сусідського хлопця Богдана Ф.
- Саме з ним пішла з подвір'я дівчинка.
- Спочатку підозрюваний начебто зізнався у злочині, проте згодом почав говорити, що причетний ще й дорослий чоловік.
- Слідство інформацію про ще одного підозрюваного заперечує.