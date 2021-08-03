Підліток, якого підозрюють у вбивстві Мирослави Третяк, був п'яним у день трагедії

13-річний підозрюваний у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у вечір трагедії був п'яний. Таку інформацію встановили під час досудового розслідування.

За даними слідства, підліток умисно завдав дівчинці щонайменше 10 ударів тупим предметом. Цілився нападник у голову Мирослави.

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Досудове розслідування встановило, що 28 липня у проміжок часу з 16:00 по 18:00, малолітній, бувши у стані алкогольного сп'яніння у приміщенні покинутої будівлі умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів,

– мовиться в ухвалі суду.

З покинутої будівлі та місцевості довкола неї слідчі вилучили кілька фрагментів цегли. З квартири підлітка вони забрали засоби для прання та вологий одяг підозрюваного.

Пропонував жертві нарвати яблук

Слідчі опитали подругу Мирослави, яка гралася з нею у день вбивства. Дівчинка розповіла, що до них прийшов підліток та запропонував піти нарвати яблук. Мирослава погодилася, обіцявши повернутися, але так і не прийшла.

Сам підозрюваний підтвердив, що був з 6-річної сусідкою у покинутій будівлі. Він зізнався, що завдав їй ударів, а потім залишив без тями і пішов додому.

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