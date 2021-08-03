Підліток, якого підозрюють у вбивстві Мирослави Третяк, був п'яним у день трагедії
Джерело:ухвала суду
13-річний підозрюваний у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у вечір трагедії був п'яний. Таку інформацію встановили під час досудового розслідування.
За даними слідства, підліток умисно завдав дівчинці щонайменше 10 ударів тупим предметом. Цілився нападник у голову Мирослави.
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Досудове розслідування встановило, що 28 липня у проміжок часу з 16:00 по 18:00, малолітній, бувши у стані алкогольного сп'яніння у приміщенні покинутої будівлі умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів,
– мовиться в ухвалі суду.
З покинутої будівлі та місцевості довкола неї слідчі вилучили кілька фрагментів цегли. З квартири підлітка вони забрали засоби для прання та вологий одяг підозрюваного.
Пропонував жертві нарвати яблук
Слідчі опитали подругу Мирослави, яка гралася з нею у день вбивства. Дівчинка розповіла, що до них прийшов підліток та запропонував піти нарвати яблук. Мирослава погодилася, обіцявши повернутися, але так і не прийшла.
Сам підозрюваний підтвердив, що був з 6-річної сусідкою у покинутій будівлі. Він зізнався, що завдав їй ударів, а потім залишив без тями і пішов додому.
Головне про вбивство на Харківщині
- 6-річна дівчина зникла у селі Старий Салтів 28 липня. Її тіло знайшли зранку наступного дня.
- У вбивстві дитини підозрюють 13-річного підлітка. Суд вже обрав йому запобіжний захід – він перебуватиме у приймальнику-розподільнику для дітей впродовж 30 днів.
- Правоохоронці також встановлюють факт зґвалтування Мирослави. Експертиза займе щонайменше місяць.