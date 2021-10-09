Підліток загинув у ДТП через неприбрану горілу вантажівку: моторошні фото

На 135 кілометрі автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине 8 жовтня загорілася вантажівка МАЗ. Пожежа спричинила іншу трагедію, внаслідок якої загинув неповнолітній хлопець.

Як пояснили рятувальники, у Дніпровському районі раптово зайнялася вантажівка.

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Через сильний вітер вогонь швидко розповсюдився на моторний відсік та кабіну водія. Вогнеборці певний час гасили пожежу. Пожежникам вдалося загасити полум'я о 17:23. Постраждалих у цій пожежі не було.

Цією ж трасою рухався мікроавтобус Ford. Ймовірно, його водій не помітив на узбіччі горілу вантажівку і врізався в неї.

У салоні затисло 14-річного хлопця. У результаті аварій він загинув. Тіло з понівеченої автівки діставали рятувальники,

– розповіли у ДСНС.

Натомість 42-річний водій мікроавтобусу Ford від шпиталізації відмовився.

Підліток загинув у ДТП / Фото ДСНС