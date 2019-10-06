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      Підліток на батьківському авто влаштував смертельне ДТП у Запоріжжі: є жертви – фото відео

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      Смертельна аварія у Запоріжжі
      Смертельна аварія у Запоріжжі / Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

      У Запоріжжі 15-річний хлопець на Hyunday виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. Внаслідок аварії загинув 14-річний хлопець, ще четверо неповнолітніх отримали травми.

      Поліція Запоріжжя повідомила, що хлопець взяв машину без дозволу батьків.

      До теми: Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині, є загиблий: фото, відео

      В результаті аварії 14-річний пасажир Hyundai помер від отриманих травм під наглядом лікарів. Ще двоє хлопців 2004 та 2005 років народження, доставлені у лікарню.


      До лікарні з травмами потрапив також водій автомобіля Daewoo Lanos 1983 року народження / фото ДСНС у Запорізькій області


      Рятувальники деблокували хлопців з авто / фото ДСНС у Запорізькій області

      Дивіться відео з місця смертельної аварії (18+)

      Що треба зробити, аби знизити кількість аварій та ДТП в Україні: прості поради

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Поліція
      Джерело: 24 канал
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