Підліток на батьківському авто влаштував смертельне ДТП у Запоріжжі: є жертви – фото відео
У Запоріжжі 15-річний хлопець на Hyunday виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. Внаслідок аварії загинув 14-річний хлопець, ще четверо неповнолітніх отримали травми.
Поліція Запоріжжя повідомила, що хлопець взяв машину без дозволу батьків.
До теми: Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині, є загиблий: фото, відео
В результаті аварії 14-річний пасажир Hyundai помер від отриманих травм під наглядом лікарів. Ще двоє хлопців 2004 та 2005 років народження, доставлені у лікарню.
До лікарні з травмами потрапив також водій автомобіля Daewoo Lanos 1983 року народження / фото ДСНС у Запорізькій області
Рятувальники деблокували хлопців з авто / фото ДСНС у Запорізькій області
Дивіться відео з місця смертельної аварії (18+)
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