Підліток на батьківському авто влаштував смертельне ДТП у Запоріжжі: є жертви – фото відео

У Запоріжжі 15-річний хлопець на Hyunday виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. Внаслідок аварії загинув 14-річний хлопець, ще четверо неповнолітніх отримали травми.

Поліція Запоріжжя повідомила, що хлопець взяв машину без дозволу батьків.

До теми: Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині, є загиблий: фото, відео

В результаті аварії 14-річний пасажир Hyundai помер від отриманих травм під наглядом лікарів. Ще двоє хлопців 2004 та 2005 років народження, доставлені у лікарню.



До лікарні з травмами потрапив також водій автомобіля Daewoo Lanos 1983 року народження / фото ДСНС у Запорізькій області



Рятувальники деблокували хлопців з авто / фото ДСНС у Запорізькій області

Дивіться відео з місця смертельної аварії (18+)

Що треба зробити, аби знизити кількість аварій та ДТП в Україні: прості поради