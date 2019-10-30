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      Підліток розбився на смерть за кермом батьківського авто: фото, відео

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      Жахлива ДТП на Київщині
      Жахлива ДТП на Київщині / Фото поліції Київської області

      На Київщині 14-річний підліток взяв покататися батьківський позашляховик, не впорався з керуванням і загинув в ДТП.

      У повідомленні пресслужби поліції Київської області зазначено, що аварія сталася 29 жовтня у Васильківському районі в селі Крячки.

      До слова: Підліток скоїв моторошну ДТП на Одещині, є загиблий: фото, відео

      В машині було ще троє хлопців теж віком 14-15 років. Одного з друзів з важкою травмою голови спочатку госпіталізували в місцеву лікарню, а згодом – транспортували до Києва. Ще один пасажир автівки отримав переломи, і тільки один – відбувся переляком. Після огляду лікарі відпустили підлітка додому.

      дтп підліток київ
      ДТП на Київщині

      підліток дтп київ
      Підліток не впорався з керування і загинув на місці

      Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії , зокрема, як до рук неповнолітнього потрапили ключі від автівки та чи винні в цьому батьки.

      Відео з місця ДТП, в якій загинув 14-річний підліток:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Новини Києва Аварії та ДТП Поліція
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