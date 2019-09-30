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      Підліток застрелив власного друга в Одесі: деталі справи

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      Вирішив похизуватись дідовою зброєю перед старшим другом і випадково застрелив його. Такі дитячі пустощі призвели до смерті 15-річного підлітка у Біляївському районі Одеської області.

      Трагедія сталась, коли 12 -річний хлопчик дістав у власному будинку рушницю, аби показати гостю і вистрелив з неї прямо у груди своєму другові, який загинув на місці. Чому дідова зброя була у відкритому доступі для дитини та чи була зареєстрована з'ясують поліцейські.

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      "Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла", — повідомили у поліції.

      Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи. Зброю вилучено, а поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз.

      Дивіться відео національної поліції:

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінал Діти і неповнолітні Поліція
      Джерело: 24 канал
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