Підліток застрелив власного друга в Одесі: деталі справи
Вирішив похизуватись дідовою зброєю перед старшим другом і випадково застрелив його. Такі дитячі пустощі призвели до смерті 15-річного підлітка у Біляївському районі Одеської області.
Трагедія сталась, коли 12 -річний хлопчик дістав у власному будинку рушницю, аби показати гостю і вистрелив з неї прямо у груди своєму другові, який загинув на місці. Чому дідова зброя була у відкритому доступі для дитини та чи була зареєстрована з'ясують поліцейські.
Читайте також: Злодій зламав дві ноги після пограбування дівчини з інвалідністю: фото, відео
"Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей. Від отриманого поранення дитина померла", — повідомили у поліції.
Власника зброї та хлопця доставили до відділку, дитину допитали у присутності батьків та психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи. Зброю вилучено, а поліція порушує клопотання про призначення судово-медичної та балістичної експертиз.
Дивіться відео національної поліції:
Вибір редакції
-
Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛсьогодні , 08:20
-
Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушилінасьогодні , 08:01
-
В історії зі скандалом навколо Трампа і Байдена буде несподіваний фінал, – експертсьогодні , 07:01