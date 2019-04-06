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      Підліток збив насмерть двох молодих дівчат на Київщині та втік: фото 18+

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      Підліток збив насмерть двох молодих дівчат на Київщині та втік
      Підліток збив насмерть двох молодих дівчат на Київщині та втік / npu.gov.ua

      На Київщині трапилося моторошне ДТП вночі, 6 квітня. 16-річний хлопець збив насмерть двох дівчат у селі Піщана Білоцерківського району.

      На одній з вулиць села поліцейські виявили автомобіль "Мазда" з явними механічними пошкодженнями та тіла двох загиблих молодих дівчат поблизу нього.

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      Згодом правоохоронці встановили особи загиблих. Ними виявилися 18-річна жителька цього ж села та 16-річна мешканка Києва.

      У поліції зазначили, що ймовірно, дівчата в пізній час поверталися додому дорогою, а водій "Мазда", скоїв на них наїзд. Унаслідок цього від отриманих травм дівчата загинули на місці. Водій втік з місця події та залишив автомобіль.

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      Неповнолітній збив насмерть двох дівчат

      Під час розслідування поліцейські з’ясували, що напередодні 16-річний хлопець, житель села Храпачі Білоцерківського району, взяв без дозволу батьків ключі від автомобіля "Мазда" та виїхав в нічний час.

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      Автомобіль, на якому 16-річний хлопець збив дівчат

      Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та намагаються встановити місцезнаходження молодика, який скоїв смертельне ДТП.

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      Теги: Новини України Новини Києва Біла Церква Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Жертви Поліція
      Джерело: 24 канал
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