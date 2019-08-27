Підніму прапор України над Донецьком чи Луганськом, – боєць ЗСУ розповів про свою мотивацію

Командир взводу 28-ї бригади Збройних сил України Віктор Єгоров на псевдо "Каратель" емоційно розповів, що його добряче мотивує вже шостий рік воювати на Донбасі.

Про це йдеться в інтерв'ю сайту 24 каналу "Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати".

"Щоб постійно бути в тонусі, треба вірити в перемогу! Рано чи пізно ми точно зайдемо в Донецьк, Луганськ та Крим. Що мене мотивує? Зізнаюсь, мені подобається воювати. Запитують, чи я маніяк? Звісно, ні! Бо я вбиваю не людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на пост, людина в караулі має застосувати зброю. Не тому, що вона хоче вбити людину, а тому що захищає", – сказав "Каратель".

Він висловився також, як не піддаватися маніпуляціям ворожих пропагандистів.

У Радянський Союз нам не треба повертатись. Краще вчитись на помилках, а не повторювати. Треба йти вперед, думати про дітей і онуків, аби вони жили краще, ніж ми. Ні в якому разі не треба слухати ворожих пропагандистів! Це ми вирішуємо, як і в якій Україні жити: в бідній і з війною чи у квітучій, багатій... Народ у нас розумний і гарний. Треба будувати країну. Це важко, будуть палиці в колесах... Але треба крок за кроком рухатися далі. Уся надія на молодь,

– зазначає Віктор Єгоров.

Військовий вважає, що перед людьми такого ж віку як він "задача – захистити, не дати, аби якась ворожа підлота прийшла і вказувала, як жити". Молодому поколінню треба розповідати, що при "совку" було погано. Українцям не потрібен Радянський Союз, а своя сильна держава. Україна завжди воювала за свою незалежність, і сьогодні, переконаний український воїн, наші бійці роблять важливу справу у боротьбі за власну державу...

У мене в сумці український прапор з вишитим тризубом. Волонтери передали і попросили повісити в місті, яке буду звільняти. У Донецьку чи Луганську я обов'язково його повішу,

– підсумував "Каратель".

Читайте також: Ворог має боятись відкрити вогонь, – український воїн про успішну бойову операцію на Донбасі