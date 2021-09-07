Проте слід зазначити, що перевізники все одно незадоволені. Мовляв, щоб покрити витрати, вартість має бути більшою.

До теми В українських містах стрімко ростуть ціни на громадський транспорт

Скільки насправді коштує перевезення

Ще в жовтні 2020 року провели підрахунок тарифів і встановили, що потрібна вартість проїзду 10 – 11 гривень. Це мала бути вартість, яка б дозволила "вийти в нуль".

Проте вже у квітні розповіли, що необхідна вартість зросла. Щоб повністю задовольнити перевізників, потрібно брати з пасажирів 14 – 15 гривень. Проте цю суму не затвердили.

Хто вирішив підняти вартість

Про підвищення вартості розповіли в мерії Одеси. Це рішення ухвалили перевізники за погодженням з організатором перевезень – муніципальним департаментом транспорту.

Проте зазначили, що погодження не було необхідним. Оскільки для підняття ціни не потрібне ні рішення виконкому, ні рішення сесії. Відтак це могли вирішити самі перевізники.

Ціни зростають усюди

Міські голови багатьох міст заявляли, що громадам доводиться щороку витрачати мільярди гривень на забезпечення гарантій, які встановила держава. При цьому перевізники завжди скаржаться на здорожчання усіх складових тарифу – пальне, ремонт, зарплати працівників. Окрім цього внаслідок запровадження карантину виникло значне зменшення пасажиропотоку.

Кілка підвищень вартості раніше: