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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підняття пенсійного віку у Росії: Путін оголосив про "пом'якшення" реформи

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Володимир Путін
Володимир Путін / Getty images

Президент Росії Володимир Путін заявив про "пом'якшення" пенсійної реформи, яка передбачає підняття пенсійного віку.

Про це російський лідер заявив у відеозверненні, яке у середу оприлюднила прес-служба Кремля.

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У ньому Путін повідомив росіянам "хорошу новину", оголосивши, що пенсійний вік для жінок буде підвищений не на 8, а на 5 років – до 60 років.

Також Путін запропонував передбачити, щоб багатодітні матері виходили на пенсію достроково.

Президент РФ також пропонує, щоб росіяни, які мають виходити на пенсію в найближчі два роки, могли оформити її на півроку раніше нового пенсійного віку.

У своїх пропозиціях Путін просить вважати людьми "передпенсійного віку" тих, хто вийде на пенсію через п'ять років, і також пропонує у понад 2 рази підняти максимальний розмір допомоги з безробіття для людей передпенсійного віку.

19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян.

У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представника опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Пенсійна реформа Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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