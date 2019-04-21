Підняв келих: Саакашвілі привітав Зеленського з результатами екзит-полу

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, екс-радник Президента України Петра Порошенка Міхеїл Саакашвілі прокоментував результати екзит-полів і лідерство Володимира Зеленського.

Як ви реагуєте на перемогу Зеленського за результатами екзит-полів?

Дійсно, я слідкую (піднімає келих – 24 канал). Дійсно, це є перемога українського народу над старим політичним класом, над мафією. Тому я сьогодні дуже пишаюся українським народом. До речі, закликав усіх голосувати за Зеленського. Рух, який я очолюю, теж працював на це.

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Я думаю, що це нова можливість і новий шанс для України. Думаю що все буде інакше. Старого вже не буде. Нема гарантій, але все буде інакше.

Ви хочете повернутись і підтривувати Зеленського чи маєте свої амбіції?

Я дуже люблю Україну. Я багато років був в Україні, був у ЗСУ, був частиною адмінструктури. Для мене це друга рідна держава. Я дуже вірю в Україну. Вірю, що вона буде наддержавою Європи. І тому мені здається, що зараз відкриваються можливості... Що я можу робити своїми порадами чи досвідом. Я все зроблю.



Саакашвілі підняв келих за Зеленського

Що я ще хочу сказати: просто багато людей зараз гадають "так чи сяк". Перше, що треба зробити, мені здається, не залишати Порошенка в українській політиці. І ще дуже важливо зараз, щоб Зеленський дуже швидко назначив нового Генпрокурора – людину не із системи, яка ніколи не працювала у цій системі, але людину, яка буде притримуватися верховенства права.

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Зараз всі кажуть, хто стоїть за цим, а хто стоїть за цим. Все правильно ігри помінялися, все міняється. Народ України сказав, що не приймає ніяких старих методів. Тому, незалежно від того, що буде, надіюсь, що у Зеленського все буде! Я дуже за нього вболіваю. Я переживаю . Він просто молодець, він зробив електоральну революцію. Це всьому світу посил. Можна знести страрі структури. Зараз, щоб очистити поле, треба просто прибирати старих політиків, зокрема, і методом прокуратури. Мені здається, що у цієї команди все буде інакше.

Дивіться відеомарафон про вибори на 24 каналі:

Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



Прикордонники вже зробили заяву, що не впустять Саакашвілі на територію країни.



У чому звинувачують Саакашвілі?

У липні 2017 року Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. За офіційними даними – через те, що він нібито вказав неправдиву інформацію під час заповнення документів на отримання українського паспорта, за неофіційними – через конфлікт з Порошенком. В той момент Саакашвілі перебував за кордоном.



10 вересня 2017 року відбувся так званий "прорив" Саакашвілі через польсько-український кордон, коли лідер "Руху нових сил" за підтримки активістів повернувся в Україну без проходження прикордонного контролю.



Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.



У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту.



5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Михайла Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі. Якщо Саакашвілі екстрадують з України в Грузію як особу без громадянства, у Тбілісі його чекає арешт.