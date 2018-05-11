Підопічні Потапа записали спільну пісню українською мовою: відео

Потап, який є продюсером популярних колективів, об'єднав підопічних в україномовній пісні "Промінь". У записі взяли участь гурт "Время и стекло", Мішель Андраде та учасники колективу "Mozgi".

Відео пісні з'явилось на YouTube-каналі зірок. Відомо, що пісня стане саундтреком нової комедії "Скажене весілля". Вихід фільму запланований на осінь 2018 року.

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На кадрах, опублікованих в мережі, співаки виконують пісню в студії звукозапису. Вокалісти Надя Дорофєєва, Мішель Андраде і Дядя Вадя співають в мікрофони стоячи, при цьому "Позитив" та Потап грають на музичних інструментах – фортепіано та гітарі.

Варто зазначити, що відео вийшло досить колоритним. Автори ролика створили його в стилі домашнього відео 90-их років, відтак на кадрах є позначка центрування кадру та картинка має дефекти. Збоку на відео мигає позначка запису.

Слова пісні створив учасник гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній, більш відомий як "Позитив". Мелодію треку написав Потап.

Дивіться відео україномовної пісні "Промінь":