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Підозрілий келих від Кирила: на зустрічі патріархів запримітили дивну деталь

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Охоронець патріарха Кирила вказав йому не брати підозрілий келих
Охоронець патріарха Кирила вказав йому не брати підозрілий келих / скрін із відео

Під час зустрічі патріархів Варфоломія та Кирила стався дивний конфуз. Охоронець патріарха Кирила не дав йому випити рідину із одного з принесених келихів. Після такої дивної поведінки Варфоломій відмовився приймати частування.

На відповідну деталь звернули увагу на офіційній сторінці Української помісної православної церкви у Facebook, де й оприлюднили відео інциденту.

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Коли один фсошник із охорони Кирила подавав келихи із рідиною, в момент як Кирил брався за келих, інший фсошник судомно перенаправив руку глави РПЦ, допомігши зробити правильний вибір. Реакція патріарха Варфоломія на цей конфуз доволі стримана проте однозначна: чітким жестом вказав фсошнику йти далі, відмовившись від запропонованої рідини,
– йдеться у дописі до відео.

Зазначається, що так само як і Варфоломій зробили всі ієрархи Вселенського Патріархату.

"Так кому мав дістатися той келих, до якого по необачності потягнувся патріарх Кирило? Не дарма ми всі боялися появи "новачка" на цій зустрічі. Не вірять РПЦ в Константинополі", – підкреслили у спільноті.

Дивіться відео, на якому патріарх Варфоломій відмовляється від частувань патріарха Кирила:

Нагадаємо, 31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кірілом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Теги: Новини політики релігія Єдина помісна церква Патріарх Кирил УПЦ МП
Джерело: 24 канал
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