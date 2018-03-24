Підозрілий пакет зупинив рух на трасі Київ – Харків: у поліції повідомили деталі

Вдень 24 березня правоохоронці були змушені перекрити рух на трасі Київ – Харків неподалік від Борисполя.

Автомобільний рух тимчасово перекривали через підозрілий предмет у пакеті.

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Як уточнив речник начальник відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович, приблизно о 10 ранку суботи правоохоронцям надійшло повідомлення про "замінування" траси Київ – Харків неподалік від міста Борисполя, інформує "Інтерфакс-Україна".

Рух на цій ділянці автодороги було призупинено.

Виявлений на трасі предмет у пакеті вибухотехніки відправили на експертизу. Рух відновлено,

– зазначив Жукович.

Проте, який саме предмет виявили у пакеті, в поліції не уточнили. Відомо лише, що пакунок був прикріплений до дорожнього знаку.

Станом на обід 24 березня рух на цій ділянці траси уже відновили.





Рух на трасі Київ – Харків перекривали через підозрілий предмет