Підозрювані у справі отруєння Скрипалів: з'явилася реакція Росії

Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на обвинувачення Лондоном двох росіян у "справі Скрипаля", закликавши Британію перейти від інформаційних маніпуляцій до практичної взаємодії.

Про це йдеться на російському сайті "Інтерфакс".

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"Розслідування настільки серйозних злочинів, про які неодноразово заявляли в Великобританії, вимагає найретельнішої роботи, скрупульозного аналізу даних і щільної взаємодії", – сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Опубліковані в ЗМІ імена, як і фотографії, нам нічого не говорять. Знову закликаємо британську сторону перейти від публічних звинувачень і інформаційних маніпуляцій до практичного взаємодії по лінії правоохоронних органів,

– заявила Захарова.



Підозрювані росіяни у справі про отруєння Скрипалів

Вона зазначила, що "численні відповідні запити від російської сторони у Лондона є".

Нагадаємо, прокуратура Великобританії висунула звинувачення проти двох росіян у справі про замах на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними Associated Press, Олександра Петрова і Руслана Боширова заочно звинувачено у змові з метою вбивства і використанні нервово-паралітичного речовини "Новачок".