Про це повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Він зазначив, що інформація в ухвалі суду не відповідає дійсності.
Раніше повідомляли, що Підліток, якого підозрюють у вбивстві Мирослави Третяк, був п'яним у день трагедії
Ознак сп'янінні у підлітка не було
13-річний затриманий поводив себе адекватно і жодних ознак сп'яніння у нього не було. Тому хлопця на споживання алкоголю не перевіряли.
Інформацію, що зазначена в ухвалі, щодо алкогольного сп'яніння розміщено через технічну помилку, скоріш за все, цей абзац інформації потрапив з тексту якогось іншого документа,
– пояснив Чубенко.
Також представники прокуратури зазначають, що свої свідчення підліток періодично змінював. Його слова часом суперечили попереднім свідченням.
Ймовірне знаряддя вбивства – цеглина
Чубенко підтвердив, що з місця злочину вилучили кров, чоловічий та жіночий одяг. А також ймовірне знаряддя вбивства – цеглину.
Згідно з експертизою причиною смерті стало нанесення близько 10 ударів по голові тупим предметом. Імовірно, цеглиною. Вдома у фігуранта було вилучено одяг, в який він був вдягнений в той день, таз, сифон з раковини та вологі речі, оскільки вони були випрані,
– зазначив речник прокуратури.
До теми Суд обрав запобіжний захід 13-річному підозрюваному у вбивстві Мирослави Третяк
Головне по вбивство 6-річної Мирослави Третяк:
- Дівчинка зникла у Старому Салтові 28 липня.
- Вона вийшла з подвір'я разом з 13-річним сусідом.
- Тіло дитини знайшли вночі – у закинутій будівлі.
- За підозрою у вбивстві затримали підлітка – Богдана Ф.