Про це повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Він зазначив, що інформація в ухвалі суду не відповідає дійсності.

Раніше повідомляли, що Підліток, якого підозрюють у вбивстві Мирослави Третяк, був п'яним у день трагедії

Ознак сп'янінні у підлітка не було

13-річний затриманий поводив себе адекватно і жодних ознак сп'яніння у нього не було. Тому хлопця на споживання алкоголю не перевіряли.

Інформацію, що зазначена в ухвалі, щодо алкогольного сп'яніння розміщено через технічну помилку, скоріш за все, цей абзац інформації потрапив з тексту якогось іншого документа,

– пояснив Чубенко.

Також представники прокуратури зазначають, що свої свідчення підліток періодично змінював. Його слова часом суперечили попереднім свідченням.

Ймовірне знаряддя вбивства – цеглина

Чубенко підтвердив, що з місця злочину вилучили кров, чоловічий та жіночий одяг. А також ймовірне знаряддя вбивства – цеглину.

Згідно з експертизою причиною смерті стало нанесення близько 10 ударів по голові тупим предметом. Імовірно, цеглиною. Вдома у фігуранта було вилучено одяг, в який він був вдягнений в той день, таз, сифон з раковини та вологі речі, оскільки вони були випрані,

– зазначив речник прокуратури.

Важливо! У справі призначили 12 експертиз. Наразі готують матеріали, аби провести психологічну та психіатричну.

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