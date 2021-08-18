Богдан Ф. розповів подробиці трагедії. Його сестра надала аудіозапис розмови з підлітком.
До речі "Вона всіх у дворі дістала", – підозрюваний у вбивстві Мирослави Третяк підліток про трагедію
Підозрюваний говорив про якогось чоловіка
Хлопець начебто поскаржився якомусь дорослому чоловікові, що його "дістає" дівчинка-сусідка.
Вона всіх у дворі дістала,
– сказав школяр.
Чоловік нібито запропонував привести Мирославу до занедбаної пекарні та обіцяв "розібратися" з дівчинкою. Сестра Богдана запитала його, чи пропонував чоловік вбити Мирославу. Богдан відповів ствердно та зазначив, що їх втрьох ніхто не бачив.
Мати підозрюваного заявила, що не вірить у те, що її чин міг вбити сусідку. За її переконаннями, до смерті дівчинки причетний якийсь дорослий чоловік.
На кого вказала сім'я підозрюваного
Сім'я Богдана вказала на двох чоловіків. Раніше обидва були у в'язниці. Один відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Натомість другий часто загравав з 15-річною сестрою Богдана.
У поліції наголосили, що допитували цих чоловіків, але обвинуваченим є лише Богдан.
Вбивство Мирослави Третяк: головне
- Дівчинка зникла у селі Старий Салтів, що на Харківщині, 28 липня. Мирославу шукали волонтери та поліція.
- Однак знайшли дитину мертвою у покинутій будівлі. На тілі дитини були ознаки насильницької смерті.
- Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Мирослави – 13-річного Богдана. Він є сусідом дівчинки.
- Суд обрав йому запобіжний захід: місяць у приймальнику-розподільнику для дітей.