Підозрюваний у вбивстві Мирослави Третяк раптово заявив, що вбивцею був інший

Підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк, раптово заявив, що дівчинку позбавив життя дорослий чоловік. Хоча раніше хлопець зізнавався у скоєному.

Богдан Ф. розповів подробиці трагедії. Його сестра надала аудіозапис розмови з підлітком.

До речі "Вона всіх у дворі дістала", – підозрюваний у вбивстві Мирослави Третяк підліток про трагедію

Підозрюваний говорив про якогось чоловіка

Хлопець начебто поскаржився якомусь дорослому чоловікові, що його "дістає" дівчинка-сусідка.

Вона всіх у дворі дістала,

– сказав школяр.

Чоловік нібито запропонував привести Мирославу до занедбаної пекарні та обіцяв "розібратися" з дівчинкою. Сестра Богдана запитала його, чи пропонував чоловік вбити Мирославу. Богдан відповів ствердно та зазначив, що їх втрьох ніхто не бачив.

Мати підозрюваного заявила, що не вірить у те, що її чин міг вбити сусідку. За її переконаннями, до смерті дівчинки причетний якийсь дорослий чоловік.

На кого вказала сім'я підозрюваного

Сім'я Богдана вказала на двох чоловіків. Раніше обидва були у в'язниці. Один відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Натомість другий часто загравав з 15-річною сестрою Богдана.

У поліції наголосили, що допитували цих чоловіків, але обвинуваченим є лише Богдан.

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