Підозрюваний у нападі на Михайлика скоїв спробу суїциду в СІЗО у знак протесту, – адвокат

Підозрюваний у нападі на одеського політика Олега Михайлика – Лаша Герасін здійснив 7 ударів колючо-ріжучим предметом собі у живіт в Лук’янівському СІЗО у знак протесту.

Про це сьогодні повідомив його адвокат Володимир Поярков в коментарі сайту 24 каналу.

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Позавчора 29 квітня мій підзахисний не витримав і здійснив спробу суїциду – наніс собі близько 7 ударів в живіт колючо-ріжучим предметом у знак протесту. Зараз він перебуває в лікарні швидкої допомоги. Ситуація важка,

– прокоментував Поярков.

За словами адвоката, йому не надають доступу до підзахисного – не реалізовують право на побачення. Поярков повідомив, що вчора він не зміг потрапити до Герасіна, оскільки начальник слідчого ізолятору не надав дозвіл на побачення. В СІЗО обмежились поясненням, мовляв, лише у разі повернення підозрюваного до ізолятору, захисник зможе з ним поспілкуватися.



Підозрюваний у нападі на одеського політика Олега Михайлика – Лаша Герасін

"Від мене його фактично ховають! Це незаконно, оскільки адвокат має право побачення і в лікарні в тому числі. За словами тюремників, він перебуває під медичним наглядом, але не допускає лікарів до себе. Є сумніви, у якому він стані зараз", – продовжив Поярков.



Адвокат переконаний:

Герасін хотів покінчити з собою, нібито, через незаконне утримання під вартою, поліцейське свавілля і відсутність судового розгляду.

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"Понад 7 місяців він перебуває під вартою, незважаючи на те, що з боку захисту зібрано всі необхідні докази, які доводять, що він в цей час взагалі був в іншому місці і не має відношення до тих подій, відносно яких його підозрюють", – висловився адвокат.



Підозрюваний у нападі на активіста Михайлика Лаша Герасін у суді

За словами Пояркова, Печерський райсуд Києва кожного разу автоматично продовжує строки тримання під вартою і не бере до уваги докази захисту відносно того, що Герасін, мовляв, немає ніякого відношення до цих подій. До того ж, жодна апеляція захисту не була розглянута, бо Печерський райсуд вчасно не виготовляє повного тексту ухвал.

"Ми оскаржуємо на підставі скороченого тексту, але суд апеляційної інстанції кожного разу не може розглянути апеляцію. У підозрюваного склалося враження, що це робиться зумисно, аби затягнути слідство. Він не витримав", – підсумував адвокат.

У Лук’янівському СІЗО інцидент коментувати відмовились.



Додамо, у вересні 2018-го арештували трьох громадян Грузії, яких підозрюють у скоєнні нападу на одеського політика Олега Михайлика. Вони не визнали своєї причетності до замаху. Не встановивши місця пострілу та калібру кулі, аби підтвердити причетність підозрюваних у замаху, одеські слідчі ще у листопаді 2018-го об’єднали справу Михайлика з іншим провадженням – злісною "хуліганкою" за участю тих самих підозрюваних. У червні 2018-го нібито саме ці особи через побутовий конфлікт влаштували стрілянину в кафе "Дюк". За версією слідства, у двох випадках був застосований той самий револьвер, що і при замаху на Михайлика. Проте потерпілий Михайлик має сумнів, що на нього нападали саме ці люди, і припускає, що постріл скоїли з рушниці.

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"Це зручна тактика слідства – повісити на одних і тих самих осіб кілька злочинів. Затримані у моїй справі виглядають дуже зручними, бо в них є кримінальне минуле, їх жаліти ніхто не буде, вони не громадяни України. Вся увага слідства сконцентрована лише на можливих виконавцях. Попри такий резонанс з замахом на мене, досі ми не чули жодних заяв щодо посередників та замовників цього злочину", – раніше в інтерв'ю УП зазначав Михайлик.

Що відомо про напад на Олега Михайлика? Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ.



Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція.



22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі Генпрокуратуру і Нанцполію щодо розслідування нападу на нього.