Підозрюваний у розбої син нардепа Попова може бути причетний до ще кількох злочинів
Неповнолітньому синові народного депутата Ігоря Попова загрожує до 12 років в'язниці за розбійний напад на продовольчий магазин. При цьому його підозрюють у причетності ще до шести схожих злочинів.
Про це пише видання ТСН, посилаючись на власні джерела.
Як відомо, 14-річний син народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Попова Богдан разом зі спільником вчинили спробу пограбування продуктового магазину в Оболонському районі Києва.
Так, принаймні у двох з шести епізодів в Оболонському районі є свідчення про причетність Попова-молодшого.
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Однак, за словами джерела, прокуратура не погоджує ці підозри, незважаючи на те, що показанням його причетності є і відбитки пальців на пачці сигарет, і показання свідка, і сліди поліцейської собаки, які ведуть до квартири підозрюваного.
За словами джерела, таким чином, до суду син нардепа Попова йде тільки по одному епізоду, за яким він визнає провину.