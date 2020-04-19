Підозрюваний у справі Гандзюк Мангер зі священниками УПЦ МП порушив карантин на Великдень

Уночі проти 19 квітня у Херсоні було людно в Свято-духівському кафедральному соборі, що належить до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Засвітився на цих релігійних заходах і голова Херсонської облради Владислав Мангер. Останнього підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це пише місцеве видання "Мост". За словами журналістів, попри карантинні заходи, вночі людей збирали саме священники УПЦ МП.

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Зокрема, опівночі вони:

водили хресний хід навколо храму,

здійснювали всі свої обряди,

не забороняли вірянам збиратися натовпом як біля храму, так і всередині.

Дивіться відео, як служителі УПЦ МП відзначали Великдень, попри карантин

Водночас жодного правоохоронця біля собору журналісти не помітили. Представники видання припускають, найімовірніше, таке пов’язано з тим, що разом із проросійськими священнослужителями в цю ніч в соборі молився й голова Херсонської облради Владислав Мангер. Більше того, під собором стояв його автомобіль, а навколо храму ходили охоронці чиновника.

Очевидно, що порушувати домовленості з поліцією та владою священикам, що підкоряються московському патріарху, легше, коли їх прикриває "орденоносець" Мангер,

– підкреслюють журналісти.



Машина Мангера біля храму УПЦ МП у Великодню ніч

Зауважимо! Станом на ранок 19 квітня в Україні на коронавірус захворіли 5 449 людей. На жаль, 141 особа померла, натомість 347 пацієнтів одужали. На Херсонщині зафіксували 63 випадки, з яких 1 – летальний.

Через ситуацію, що склалася, напередодні Велиодня МВС і усі церкви домовилися щодо таких заходів:

усі богослужіння мають відбуватися без вірян та виключно за участю священнослужителів;

для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції;

парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь;

у такому разі до великих храмів пускатимуть не більше десяти ніж 10 людей, а до маленьких – не більше ніж одну людину;

усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах;

біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри;

освячень великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть все купити освяченим, а у селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота помешкань, а священик зможе пройти вулицями та освятить їх.

Цікаво Справа Гандзюк: екстрадований Левін просить у Мангера 2 мільйони доларів за мовчання

Що відомо про Владислава Мангера та його причетність до вбивства Гандзюк? Восени 2019 року батько активістки Віктор Гандзюк, заявив, що до замовлення вбивства його доньки, зокрема, є причетним і Мангер. За словами батька Катерини, Мангер співпрацював з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним. 11 лютого Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства.



15 лютого суд обрав йому запобіжний захід : арешт на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Того ж дня за Мангера заставу внесли. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.