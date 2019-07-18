17:02
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченські співи від Кадирова. Росіяни напали на Леді Гагу
      Вєсті Кремля
      23:50, 17 липня
      Вєсті. UA: Ляшко зацікавився яйцями. Яких СМС боїться партія "Голос"
      Вєсті.UA
      21:30, 17 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова зізнався, що стріляв, але не в дитину

      98 Читать новость на русском
      Кирило Тлявов
      Кирило Тлявов / Фото з соціальних мереж

      5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських та 2 цивільних. Голосіївський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб для третього фігуранта у справі.

      Третій підозрюваний у вбивстві Кривошей Дмитро. У залі суду його адвокат наголосив, що чоловік не має уявлення про те, де перебуває зброя.

      Нещодавно: Відбувся суд над ймовірними вбивцями 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

      Сам підозрюваний зізнався, що і справді стріляв, пише Insider.

      Я дійсно стріляв, два постріли здійснював, але стріляв в столбову частину, де поле. Я не спричиняв нікому шкоди. Я прошу вас не брати мене під варту. Адже я дійсно працюю увесь тиждень,
      – сказав Кривошей.

      Напередодні третьому підозрюваному оголосили про підозру за статтею про "вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї". Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

      Прокурор Михайло Вознесенський пояснив, чому кваліфікація злочину хуліганство, а не вбивство.

      Орган досудового розслідування стверджує, що це було саме хуліганство. На те, що Кривошей був у стані алкогольного сп'яніння вказують свідки. Кривошей є жителем села Циблі,
      – зазначив прокурор.

      Сьогодні, 18 липня, прокуратура оголосила підозру ще одному 16-річному хлопцю. Прокуратура клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

      Директор ДБР Роман Труба наголошував, що для слідства була втрачена важливі доба, "адже тільки через добу ДБР отримала цю справу". Саме за цю добу зловмисники ймовірно і знищили зброю, тож цей факт не дозволяє встановити, хто саме з підозрюваних стріляв.

      Читайте також: ДБР прикриває злочини поліцейських, які причетні до вбивства 5-річного хлопчика, – адвокат

      Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.

      Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео

       

      blog_ava
      Результати яких партій можуть здивувати й де найактивніші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна
      сьогодні
      7612
      Теги: Новини України Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція Судді Жертви Діти і неповнолітні Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Nota bene: культура, туризм і молодь в програмах партій
      сьогодні , 17:00 Nota bene: культура, туризм і молодь в програмах партій
      Центр UA 1
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:14 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      60713
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 14:00 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      434
      Відмінники і прогульники у Верховній Раді
      сьогодні , 16:45 Відмінники і прогульники у Верховній Раді
      Яніна Ткачук 1068
      ЄС скасувала санкції проти Януковича: що далі
      сьогодні , 16:30 ЄС скасувала санкції проти Януковича: що далі
      Віталій Шабунін 281
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук