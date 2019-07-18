Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова зізнався, що стріляв, але не в дитину

5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських та 2 цивільних. Голосіївський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб для третього фігуранта у справі.

Третій підозрюваний у вбивстві Кривошей Дмитро. У залі суду його адвокат наголосив, що чоловік не має уявлення про те, де перебуває зброя.

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Сам підозрюваний зізнався, що і справді стріляв, пише Insider.

Я дійсно стріляв, два постріли здійснював, але стріляв в столбову частину, де поле. Я не спричиняв нікому шкоди. Я прошу вас не брати мене під варту. Адже я дійсно працюю увесь тиждень,

– сказав Кривошей.

Напередодні третьому підозрюваному оголосили про підозру за статтею про "вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї". Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Прокурор Михайло Вознесенський пояснив, чому кваліфікація злочину хуліганство, а не вбивство.

Орган досудового розслідування стверджує, що це було саме хуліганство. На те, що Кривошей був у стані алкогольного сп'яніння вказують свідки. Кривошей є жителем села Циблі,

– зазначив прокурор.

Сьогодні, 18 липня, прокуратура оголосила підозру ще одному 16-річному хлопцю. Прокуратура клопотатиме в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Директор ДБР Роман Труба наголошував, що для слідства була втрачена важливі доба, "адже тільки через добу ДБР отримала цю справу". Саме за цю добу зловмисники ймовірно і знищили зброю, тож цей факт не дозволяє встановити, хто саме з підозрюваних стріляв.

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Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.



Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео