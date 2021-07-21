Пресслужба СБУ розповіла, що запобіжний захід ймовірному пірату обрав Шевченківський районний суд Києва.
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Щойно за клопотанням слідчого СБУ Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів,
– мовиться у повідомленні.
Справа першого українського пірата: головне
- Співробітники СБУ затримали чоловіка, якого підозрюють у морському розбої.
- У 2020 році так званий пірат ймовірно намагався захопити судно в Індійському океані. Чоловік мав забезпечувати безпеку судна, однак наказав змінити курс та вимагав пів мільйона доларів винагороди.
- Переговори між представниками компанії-судновласника та підозрюваним тривали упродовж декількох днів.
- Згодом чоловік погодився розблокувати рух судна вже за 5 тисяч доларів.
- Захоплення судна відбулося у відкритому морі. На території нейтральних вод не діє юрисдикція жодної держави, тому притягнути до відповідальності ймовірного морського розбійника не могли.
- Повернувшись в Україну, чоловік декілька разів міняв паспорти та місце проживання.
- Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією майна.