Пресслужба СБУ розповіла, що запобіжний захід ймовірному пірату обрав Шевченківський районний суд Києва.

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Щойно за клопотанням слідчого СБУ Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів,

– мовиться у повідомленні.

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