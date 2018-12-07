Підозрюваного у вбивстві, який втік із зали Голосіївського суду, затримали
У п'ятницю, 7 грудня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Йолкіна, який 6 грудня втік із зали Голосіївського суду у Києві.
Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.
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"Андрій Йолкін, який втік з Голосіївського райсуду столиці, затриманий та доставлений до Голосіївського управління поліції", — зазначила Максимець.
Нагадаємо, 6 грудня під час засідання Голосіївського суду підозрюваному Йолкіну змінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. Чоловік, скориставшись нагодою, вийшов у коридор. Йому вдалось втекти із приміщення суду.
Джерело: 24 Канал
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