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      Підозрюваного у вбивстві, який втік із зали Голосіївського суду, затримали

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      Йолкіна затримали
      Йолкіна затримали / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 7 грудня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Йолкіна, який 6 грудня втік із зали Голосіївського суду у Києві.

      Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

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      "Андрій Йолкін, який втік з Голосіївського райсуду столиці, затриманий та доставлений до Голосіївського управління поліції", — зазначила Максимець.

      Нагадаємо, 6 грудня під час засідання Голосіївського суду підозрюваному Йолкіну змінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. Чоловік, скориставшись нагодою, вийшов у коридор. Йому вдалось втекти із приміщення суду.

      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Судді Поліція
      Джерело: 24 Канал
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