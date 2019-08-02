Підозрюваного у злочині екс-голову поліції Одещини викрили ще в одному порушенні

Колишній начальник поліції Одеської області Дмитро Головін вніс недостовірні відомості у свою електронну декларацію за 2017 рік. Цей факт з’ясувало Нацагентство з питань запобігання корупції після повної перевірки декларації Головіна.

Що не задекларував Головін?

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Автомобіль,

власну квартиру,

квартиру дружини, що належать їм на праві власності,

зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід дружини.

Загалом відомості, які Головін вказав у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тисяч гривень. Тож НАЗК скерувало до НАБУ висновок про ознаки кримінального правопорушення зі сторони Головіна.

У якому ще злочині підозрюють Дмитра Головіна? Головіна разом з його екс-заступником Костянтином Гейком підозрюють у розтраті майна та зловживанні владою, а саме у заволодінні в 2017 році великою партією контрафактного тютюну. Цей тютюн був речовим доказом у справі, яку розслідувала поліція Одещини. Схема з розкрадання сигарет завдала Україні збитків на 13 мільйонів 464 тисячі 280 гривень.



У справі фігурують ще 2 осіб: підприємець Валерій Капітанчук та підприємець Олександр Чудаков. Гейка і Головіна взяли під домашні арешти, а Капітанчука та Чудакова ще шукають.