На Одещині обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 7-річної Соломії Тарасюк

В Одесі суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 7-річної Соломії Тарасюк. Його відправили на 60 днів в СІЗО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думська".

Дивіться також Вбивство 7-річної дівчинки в Одесі: затримано 31-річного чоловіка, проводиться розслідування

Яким є вирок суду для підозрюваного у вбивстві

В Хаджибейському районному суді Одеси обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 7-річної Соломії Тарасюк.

Підозрюваний у вбивстві у залі суду / Фото "Думська"

У виданні розповіли, що підозрюваним є Олександр Петренко. Відомо, що він не одружений, дітей також не має та ніде не працює.

Прокуратура вимагала помістити його в слідчий ізолятор без можливості внесення застави, оскільки після вбивства він прибрав квартиру, де вбив дівчинку, викинув її речі на смітник, а тіло вивіз на велику відстань. Це вказує на те, що підозрюваний може втекти.

У суді Петренко розповів, що усвідомлює скоєне і кається. Суд відправив підозрюваного в СІЗО на 60 днів без можливості внести заставу.

Адвокат родини вбитої Соломії Сергій Крайм заявив, що Петренко мав статус обмежено придатного і жодної інвалідності у нього немає. Він також вважає, що заяви підозрюваного про те, що він "на пігулках" та "має запаморочення" – спроба уникнути відповідальності.