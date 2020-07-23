Будинок активіста голови правління організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна вночі підпалили невідомі. Поліція Київщини уже розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Винуватцю загрожує позбавлення волі від 3 до 10 років, повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Загорання будинку сталось у селі Гнідин Бориспільського району. Розслідування триває, поліція встановлює осіб, які причетні до злочину.

Зауважимо, що у ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі в приватному будинку за адресою, яка збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло і розібрано 70 квадратних метрів конструкцій даху.

Знайшли залишки вибухівки

Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк під час стріму у фейсбуці заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Уже очевидно, що це був підпал. Із того, що я можу неекспертно коментувати, то на порозі ідентифікували пристрої,

– сказала Каленюк.

Під порогом нібито знайшли вибухівку і позначили її листочком №5.

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Що кажуть у поліції

Водночас речниця поліції Київської області Віталія Грохольська повідомила, що зараз на місці події працюють фахівці, пише "Українська правда". Зокрема, це експертна лабораторія поліції Київщина, лабораторія Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та експерти пожежно-технічної служби ДСНС.

Поки невідомом, що знайшли фахівці, бо комплексна робота ще триває. Поліція зможе говорити про вилучені предмети лише після висновків експертизи.

Поки до поліції не надходила інформація щодо того, що могло спричинити пожежу в будинку активіста Віталія Шабуніна.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Будинок Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі, ніхто не постраждав.

Шабунін заявив, що перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Втім, він відразу виключив імовірність вибуху газу.

Наразі на місці події працює поліція.

Рідні Шабуніна пов'язують випадок з його антикорупційною діяльністю.